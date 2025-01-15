شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع لثلاثة أيام متتالية.. سعر الدولار فى ختام تداولات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الصرف تراجعات سعر الدولار في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 بختام التداولات، وذلك لليوم الثالث على التوالى، ليهبط الدولار لأدنى مستوى خلال يناير 2025، وذلك مع توافر موارد دولارية كافية لتلبية الطلبات.

سعر الدولار فى البنك المركزى



50.37 جنيهًا للشراء

50.50 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.38 جنيه للشراء.

50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.38 جنيه للشراء.

50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.38 جنيه للشراء.

50.48 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.38 جنيه للشراء.

50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.39 جنيه للشراء.

50.49 جنيه للبيع.