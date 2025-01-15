شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى البحرين 15-1-2025..عيار 21 سجل 28.350 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في البحرين 15-1-2025، حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.400 دينار، وعيار 21 مبلغ 28.350 دينار.

وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وفيما يلي أسعار أعيرة الذهب المختلفة في البحرين:

عيار 24 سجل 32.400 دينار

عيار 22 سجل 29.700 دينار

عيار 21 سجل 28.350 دينار

عيار 18 سجل 24.300 دينار

عيار 14 سجل 18.900 دينار

عيار 12 سجل 16.200 دينار

الاونصة سجلت 1008.075 دينار

الجنيه الذهب سجل 226.875 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2681.04 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.