شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى البحرين 15-1-2025..عيار 21 سجل 28.350 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 15 يناير 2025 06:00 م
ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في البحرين 15-1-2025، حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.400 دينار، وعيار 21 مبلغ 28.350 دينار.
وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.وفيما يلي أسعار أعيرة الذهب المختلفة في البحرين:
عيار 24 سجل 32.400 دينار
عيار 22 سجل 29.700 دينار
عيار 21 سجل 28.350 دينار
عيار 18 سجل 24.300 دينار
عيار 14 سجل 18.900 دينار
عيار 12 سجل 16.200 دينار
الاونصة سجلت 1008.075 دينار
الجنيه الذهب سجل 226.875 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2681.04 دولار
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.
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