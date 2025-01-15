الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى البحرين 15-1-2025..عيار 21 سجل 28.350 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 15 يناير 2025 06:00 م

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في البحرين 15-1-2025، حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.400 دينار، وعيار 21 مبلغ 28.350 دينار.

وتشهد أسعار الذهب في البحرين  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وفيما يلي أسعار أعيرة الذهب المختلفة في البحرين:

عيار 24 سجل  32.400 دينار

عيار 22 سجل  29.700 دينار

عيار 21 سجل  28.350 دينار

عيار 18 سجل  24.300 دينار

عيار 14 سجل  18.900 دينار

عيار 12 سجل  16.200 دينار

الاونصة سجلت  1008.075 دينار

الجنيه الذهب سجل 226.875 دينار

الأونصة بالدولار سجلت  2681.04 دولار


أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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