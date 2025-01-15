شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك جديد فى الأسعار.. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء فى مصر 15 يناير والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب آخر هبوط في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء خلال التعاملات المسائية عقب تغيرات في سعر الذهب العالمي نحو الارتفاع، وبلغ إجمالي الارتفاع في مصر 15 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

الجنيه الذهب 30240 جنيها

وتشير توقعات سعر الذهب في مصر اليوم الي تذبذب حول المستويات المسجلة حالياً ، مع ترقب لنتائج تحركات سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى عند 2669 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2689 دولار للأونصة.



