شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الفرصة الأخيرة لحجز وحدات سكن لكل المصريين السبت 18 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غلق باب سداد مقدمات حجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين رسميا، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة من الإسكان لمن قاموا بشراء كراسات شروط الحجز، قررت وزارة الإسكان، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى، أن يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير الجارى، هو آخر موعد لرفع المستندات والأوراق اللازمة لحجز وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم مد فترة التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مرتينن متتاليتن، وتقرر أن يكون أخر هو يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، وذلك للمواطنين الراغبين في استكمال إجراءات التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5".

وأوضحت مي عبد الحميد، أن مد فترة التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني هو الفرصة الأخيرة للمواطنين الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين5.

وأشارت الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا المد يأتي في إطار رغبة الصندوق بمنح الفرصة كاملة للمواطنين للتقدم للحصول على وحدة سكنية.

وأضافت مي عبد الحميد أن عملية فرز مستندات المواطنين المتقدمين ضمن إعلان سكن لكل المصريين سوف تبدأ عقب غلق باب التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق مباشرة، وذلك يوم الأحد 19 يناير 2025.

وشددت مي عبد الحميد أن شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز بدون رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق لا يعني أن المواطن قدم للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان سكن لكل المصريين5، حيث أن رفع المستندات المطلوبة بكراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني شرط أساسي للتقدم.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إعلان سكن لكل المصريين5 شهد بيع ٧٦٢٤٧٩ كراسة شروط وسداد 586 ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 546 ألف مواطن.

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