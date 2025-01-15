شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 15-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2025، فى البنك المركزى 61.33 جنيه للشراء، و61.54 جنيه للبيع ،وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 61.35 جنيه للشراء، 61.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

61.33 جنيه للشراء.

61.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

61.35 جنيه للشراء.

61.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

61.35 جنيه للشراء.

61.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

61.30 جنيه للشراء.

61.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.45 جنيه للشراء.

61.86 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.33 جنيه للشراء.

61.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

61.50 جنيه للشراء.

61.72 جنيه للبيع.



