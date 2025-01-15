شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-1-2025 فى نهاية تعاملات البنوك والان مع تفاصيل الخبر

واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-1-2025 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى نهاية تعاملات اليوم، وسجل البنك المركزى المصرى اليوم 50.37 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع، فى بنك مصر50.39 جنيه للشراء و50.49 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.39 جنيه 50.49 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك فى نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.49 جنيه للشراء.

50.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.



