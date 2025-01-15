الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى سلطنة عمان 15-1-2025.. وعيار 21 سجل 29.050 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 15 يناير 2025 01:50 م

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان حيث سجل عيار 24 مبلغ  33.200 ريال وعيار 21 مبلغ 29.050، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24  سجل 33.200 ريال

عيار 22 سجل  30.425 ريال

عيار 21  سجل 29.050 ريال

عيار 18 سجل  24.900 ريال

عيار 14 سجل  19.375 ريال

عيار 12 سجل  16.600 ريال

الأونصة  سجلت 1032.525 ريال

الجنيه الذهب سجل  232.375 ريال

الأونصة بالدولار سجلت  2681.90 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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