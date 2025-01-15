شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى سلطنة عمان 15-1-2025.. وعيار 21 سجل 29.050 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان حيث سجل عيار 24 مبلغ 33.200 ريال وعيار 21 مبلغ 29.050، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 33.200 ريال

عيار 22 سجل 30.425 ريال

عيار 21 سجل 29.050 ريال

عيار 18 سجل 24.900 ريال

عيار 14 سجل 19.375 ريال

عيار 12 سجل 16.600 ريال

الأونصة سجلت 1032.525 ريال

الجنيه الذهب سجل 232.375 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2681.90 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.



