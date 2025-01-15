شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع: دورنا يقتصر على قراءة عدادات الكهرباء وغير مسموح بالتعامل المالى مع "الكشاف" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، أن دورها يقتصر على قراءة كل أنواع عدادات الكهرباء فقط، وغير مسموح بأى تعامل مالى بين موظفي الشركة وبين المواطنين.

وأضافت شركة شعاع فى بيان لها، أنها تتلقى البلاغات من مختلف أنحاء الجمهورية عن اى من موظفيها من الكشافين يطلب أى مبالغ مالية من اى مشترك لأى سبب ما كان، وارسال شكوى للشركة عبر خدمة واتس اب على رقم 01120313831 وذلك على مدار الساعة.

وأكدت شركة شعاع، أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدوا الزى الخاص بالشركة و يحمل شعار "شعاع" ولديه كارنيه تحقيق شخصية وصورة شخصية للموظف، كما تؤكد الشركة أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية او الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم تحصيل مقابل مالى من المواطنين نهائيا على هذه الخدمة والشركة غير مسئولة عن اي شخص ينتحل صفة كشاف شعاع و يقوم بتحصيل أى مبالغ مالية من المشترك.



