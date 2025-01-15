شكرا لقرائتكم خبر عن 79.94 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

لم تسجل أسعار النفط اليوم أي تغير يذكر بعد انخفاضها قبل يوم، مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سنتين لتصل إلى 79.94 دولار للبرميل بعد انخفاضها 1.4% في الجلسة الماضية، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا أي ما يعادل 0.15% لتبلغ 77.62 دولار للبرميل بعد تراجعها الجلسة الماضية 1.6% وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت أمس بعد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن النفط سيتعرض لضغوط على مدى العامين المقبلين مع تجاوز العرض للطلب، إلا أن الأسواق وجدت الدعم اليوم بعد تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وكشف معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يناير في الوقت الذي زادت فيه مخزونات البنزين 5.4 مليون برميل وكذلك مخزونات نواتج التقطير بنحو 4.88 مليون برميل.



