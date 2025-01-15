شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 وسط تغييرات السوق العالمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال تداولات منتصف اليوم بعد ارتفاع بحوالي 30 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع الذهب العالمي، حيث تحركت الاسعار نحو الصعود مما انعكس على سعر الذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

- عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

- الجنيه الذهب 30240 جنيها.

أسباب صعود الذهب

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات اليوم الأربعاء حيث يجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي، يأتي هذا في ظل استقرار حركة سعر الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة ما يجعله يعتمد بشكل أساسي على تحركات السعر العالمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3780 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت نشر هذه السطور.

وارتفع سعر الذهب أمس بمقدار 5 جنيهات حيث اغلق عند المستوى 3770 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2765 جنيه للجرام، وذلك بسبب الارتفاع العالمي للأونصة عند 2676 دولارا



