شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تبدأ الإجراءات التنفيذية مع المطوفين السعوديين استعدادا لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقاء مهم مع شركة الطوافة المسئولة عن الحج الفاخر والاقتصادي وبحث كافة الترتيبات

غرفة عمليات مشتركة طوال الموسم وشركة استشارية لاستلام أرض المشاعر وتوزيع الخدمات داخلها

الاستعانة بأفضل الموردين السعوديين خاصة بالتغذية وشيفات مصريين بالمخيمات



بدأت غرفة شركات السياحة الخطوات التنفيذية لموسم الحج الحالي واستضافة حجاج الشركات خلاله، عقد وفد الغرفة المشارك في مؤتمر ومعرض الحج المقام حاليا بمدينة جدة السعودية عدة لقاءات مهمة للتجهيز لموسم الحج الحالي، ومناقشة كافة ترتيبات الموسم والاتفاق على كافة التجهيزات والخدمات التي ستقدم لحجاج السياحة خلال أداء الفريضة خاصة بالمشاعر المقدسة

وكان في مقدمة اللقاءات المهمة التي عقدها الوفد الاجتماع مع مسؤولي شركة الراجحي للخدمات المساندة المتخصصة في خدمة الحجاج والتي فازت بعقد خدمة حجاج المستوى الاقتصادي وايضاً الحج الفاخر في المناقصة التي طرحتها الغرفة بين شركات الطوافة السعودية، وقد شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول الاستعداد للموسم، وقد شاركت في جانب من هذا الاجتماع سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة.

وشهد الاجتماع الفني بين وفد الغرفة ومسؤولي الشركة السعودية وضع الخطوط العريضة لموسم الحج وآلية العمل المشترك بين الجانبين ضمانا لنجاح الموسم وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة خاصة المستوي الاقتصادي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب وزارة السياحة والغرفة وكافة شركات السياحة، وقد شارك في الاجتماع من الجانب المصري كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ويسري السعودي ووليد خليل عضوي اللجنة العليا للحج والعمرة وعضوي مجلس إدارة الغرفة وشريف لطفي عضو مجلس ادارة الغرفة وأسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة وساهر سليم مسؤول السياحة الدينية بالغرفة، وشارك من الجانب السعودي كل من المهندس بندر عبدالله الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي وأحمد سمير نائب الرئيس التنفيذي للشركة وعبدالوهاب صالح الراجحي عضو مجلس الإدارة وفواز عبدالله القحطاني مدير العلاقات العامة بالشركة.

وتم خلال الاتفاق على عدة نقاط رئيسية في مقدمتها اختيار مكتب استشاري هندسي متميز يشارك في اختيار الأرض المخصصة لحجاج المستوي السياحي الاقتصادي في كل من منى وعرفات ليعد دراسة وافية لأفضل سبل استغلال المساحة يضمن سهولة تقديم الخدمات المختلفة والمتفق عليها بين الجانبين، وتم الاتفاق ايضا علي تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجانبين من بداية الموسم حتى نهايته للتدخل العاجل لحل اي مشاكل طارئة، واكدت شركة الراجحي كذلك انها ستسعين باكبر وافضل الموردين السعوديين خاصة في التغذية مع استعانتها كذلك بشيفات مصريين مميزين بالحج الفاخر وايضا بالمستوى الاقتصادي.

واتفق الجانبان على تطوير الية العمل خلال الموسم وتنفيذ كافة التعاملات الكترونياً للتسهيل على شركات السياحة في مهمتها بخدمة حجاجها، وتشكيل مجموعة عمل من التنفيذيين في الغرفة والشركة على ان تبدأ عملها فورا لمتابعة كافة اعمال الموسم ورفع تقرير دوري بكافة التطورات إلى المسؤولين بالجانبين.