شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء فى الكويت.. عيار 24 يسجل 26.525 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 فى الكويت، وفقا للتحديثات الصباحية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 مبلغ 26.525دينار كويتي، أما سعر الذهب عيار 21 سجل23.200 دينار كويتي.

ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت كالتالى:

عيار 24 سجل 26.525 دينار

عيار 22 سجل 24.325 دينار

عيار 21 سجل 23.200 دينار

عيار 18 سجل 19.900 دينار

عيار 14 سجل 15.475 دينار

عيار 12 سجل 13.275 دينار

الاونصة سجلت 825.075 دينار

الجنيه الذهب سجل 185.675 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2681.43 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.