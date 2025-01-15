الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء فى الكويت.. عيار 24 يسجل 26.525 دينار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء فى الكويت.. عيار 24 يسجل 26.525 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 15 يناير 2025 12:50 م

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2025 فى الكويت، وفقا للتحديثات الصباحية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 مبلغ  26.525دينار كويتي، أما سعر الذهب عيار 21 سجل23.200 دينار كويتي.

ويعد سعر الذهب في الكويت  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت  كالتالى:

عيار 24 سجل  26.525 دينار

عيار 22 سجل  24.325 دينار

عيار 21 سجل  23.200 دينار

عيار 18 سجل  19.900 دينار

عيار 14 سجل  15.475 دينار

عيار 12 سجل  13.275 دينار

الاونصة سجلت  825.075 دينار

الجنيه الذهب سجل  185.675 دينار

الأونصة بالدولار سجلت  2681.43 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements