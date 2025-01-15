شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين الأجانب للبيع، وسط استمرار ضعف التداولات والتي سجلت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 29038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 36052 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12786 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 8054 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 11097 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3038 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.76% ليصل إلى مستوى 10402 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والتعمير والاستشارات الهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعربية للأسمنت، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 2.7 مليون سهم، 9 ملايين سهم، 4070 سهم، 598.7 ألف سهم، 17.8 ألف سهم، 113.2 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 2.5 مليون سهم، 10 أسهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 16.5 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 60 ألف سهم، 262.7 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 20 ألف سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى عدد 10 ملايين سهم تمثل نسبة 0.95% من أسهم الشركتين، وتمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية؛ لدعم سعر السهم بالبورصة وما له من أثر إيجابي على مساهمي الشركتين.

في سياق آخر أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، على موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 558.7 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 441.3 مليون جنيه موزعة على عدد 176.5 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته، وتتم الزيادة نقدًا أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في 30 نوفمبر 2024.