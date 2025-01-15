شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 15-1-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول الأربعاء، 15 يناير 2025 12:33 م

يقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وتراجعت أسعار الريال القطري اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، تزامنا مع تراجع سعر الدولار في السوق أما الجنيه المصري.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى: وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى: سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.81جنيه للشراء. 13.86جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.90جنيه للشراء. 13.86جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة 12.90جنيه للشراء. 13.85جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 13.88جنيه للشراء. 13.85جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.79جنيه للشراء. 13.85جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي 12.89جنيه للشراء. 13.89جنيه للبيع.



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