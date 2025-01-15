شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 15ـ1ـ2025.. الدولار ينخفض لـ50.39 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في منتصف التعاملات؛ ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-1-2025، في البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم

50.39 جنيه للشراء.

50.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.84 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.34 جنيه للشراء.

61.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.49 جنيه للشراء.

163.64 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.38 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.70 جنيه للشراء.

13.74 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.78 جنيه للشراء.

13.84 جنيه للبيع.