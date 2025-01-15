شكرا لقرائتكم خبر عن في منتصف التعاملات.. تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 15-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

في منتصف التعاملات استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 15-1-2025، بالبنوك المصرية، وسط تراجع مابين قرشين الي 3 قروش وفق تحديثات البنوك مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.6 جنيه للشراء، و163.8 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 15-1-2025 مقابل الجنيه في منتصف التعاملات، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.5 جنيه للشراء.

163.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.7 جنيه للشراء.

163.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.7 جنيه للشراء.

163.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.3 جنيه للشراء.

163.8 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.1 جنيه للشراء.

163.7 جنيه للبيع.



