شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاربعاء 15-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 15 يناير 2025 12:09 م
سجل سعر الجنيه الاسترليني خلال تعاملات اليوم الاربعاء 15-1-2025، فى البنك المركزى 61.33 جنيه للشراء، و61.54 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 61.35 جنيه للشراء، 61.81 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
61.33 جنيه للشراء.
61.54 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
61.35 جنيه للشراء.
61.81 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
61.35 جنيه للشراء.
61.81 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
61.31 جنيه للشراء.
61.80 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"
61.45 جنيه للشراء.
61.86 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
61.34 جنيه للشراء.
61.80 جنيه للبيع
61.50 جنيه للشراء.
61.72 جنيه للبيع.
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