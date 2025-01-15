شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُعلن الانتهاء من أعمال الطرق بحي جاردينيا 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ..ويلتقي عدداً من سكان جاردينيا لبحث مطالبهم ومقترحاتهم..ويتفقد محطة الصرف رقم 12 والطريق الحدائقي

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الانتهاء من أعمال طبقة الأسفلت بجميع الطرق بحي جاردينيا 2، حيث تم الانتهاء من 18 طريقا بإجمالي مسطح 75000م2، وتتراوح عروض الطرق من 10 : 11مترا، بإجمالي أطوال 7142 مترا، بجانب الانتهاء من أعمال البردورات والإنترلوك لأرصفة المشاة بإجمالي أطوال بردورات 46250 مترا، وإجمالى مسطح للإنترلوك 52500 م2.

تأتي المشروعات في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف العمل بمشروعات التطوير والخدمات المقدمة لسكان المدن الجديدة.

وفي الإطار نفسه، استقبل المهندس عبدالرءوف الغيطى، ممثلين عن سكان جاردينيا هايتس ١و٢و٣، وذلك لمناقشة مختلف المشكلات التي تواجه السكان والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم .

وأصدر المهندس عبدالرءوف الغيطي، توجيهاته للمختصين بتسهيل إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بجاردينيا، وتلافي جميع الملاحظات في إطار مسئوليات الجهاز واختصاصاته.

بدورهم، وجه السكان الشكر لرئيس ومسئولي الجهاز، على حسن الاستقبال والتفاعل مع المشكلات المعروضة وسرعة حلها.

وفي السياق ذاته، واصل المهندس عبدالرءوف الغيطي، جولاته الميدانية لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث تفقد أعمال تنفيذ محطة رقم 12 للصرف الصحي بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، وذلك بصحبة المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق بالمدينة، والمهندس سيد سالم، المشرف على إدارة المرافق بالمدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ استكمال الأعمال المدنية بالمحطة من البيارة وعنبر الطلمبات ومبنى المولدات والمباني الإدارية، وأعمال خطوط الانحدار، وخطوط الطرد، وكذا أعمال تنسيق الموقع والسور بشكل يتناسب مع النسق الحضاري والعمراني للمنطقة، وأعمال إنشاء منطقة "مخازن مركزية" بنطاق المحطة لتكون "منطقة مركزية للمخازن"، والتي تختص بجميع قطع غيار الشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بالمدينة مزودة ببرنامج إليكتروني للمخازن يعمل بنظام " باركود " لجميع أنواع قطع الغيار الموجودة بالمخازن كنقطة نظام لحصر جميع القطع الموجودة بالمخازن واستكمال النواقص بشكل دورى.

كما استكمل "الغيطي"، الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية بالطريق الحدائقى بمنطقة الأندلس الرابط بين محور العبور وشارع التسعين الجنوبي، وذلك بحضور المهندس مينا نصير، مدير إدارة الطرق بالتجمع الثالث، وتم التنبيه على ضرورة تكثيف الأعمال وإنهاء الطريق ودخوله الخدمة فى أسرع وقت ممكن.