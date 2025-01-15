شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يتظلم من قرار استبعاده من التصويت على عمومية شطب شركة حديد عز والان مع تفاصيل الخبر

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رجل الأعمال أحمد عز، المساهم الرئيسي بشركة حديد عز ويمتلك نسبة تزيد عن 68% من أسهم الشركة، بطلب للتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة، بالشطب الاختياري لأسهم الشركة، ومن المقرر أن تنظر لجنة التظمات، الطلب يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير لنظر التظلم.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت إلزام رجل الأعمال أحمد عز بعدم التصويت خلال الجمعية العامة غير العادية، المقرر انعقادها يوم 28 يناير المقبل، على الشطب الاختياري لشركته "حديد عز" من البورصة، وأن يتم إتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب من المساهمين، وأن يتم الشطب الاختياري حال موافقة أغلبية بنسبة 75% من مساهمي الأقلية من أصحاب الأسهم حرة التداول.

وبررت الهيئة، قرارها بأن هناك احتمالية أن يقوم رجل الأعمال أحمد عز، بما لديه من قوة تصويتية من الاستحواذ حتى نسبة 100% من أسهم الشركة دون التقدم بعرض شراء إجباري، ولذا يكون حق الاستجابة فيه للمخاطبين بالعرض فقط، وذلك في ضوء نسب الحضور المعتادة للجمعيات العامة للشركة، والتي تراوحت ما بين 67.4% و74.16%، خلال آخر 10 جمعيات عقدت خلال السنوات من 2018 إلى 2024.

