شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 15-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية ، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الأربعاء الموافق 15يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.81جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.90جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.90جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.88جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.79جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.89جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.



