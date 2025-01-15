شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أعلى شهادات ادخار بالجنيه والدولار بعائد يصل إلى 30% ولمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لأعلى شهادات ادخار بالجنيه والدولار لمدة 3 سنوات فى مصر، والتى يطرحها البنك الأهلى المصرى.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادات الدولارية "الأهلى فورا" و"الأهلى بلس"، حيث أن عائد شهادة الأهلى فورا لمدة 3 سنوات، 8.5% سنويا ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصرى عن الفترة كلها بواقع 25.5%.

والشهادة الأخرى هى شهادة الأهلى بلس ومدتها 3 سنوات، بعائد 6.5% سنويا ويصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكى.

وفى اجتماعه الأخير، قرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

ويعد القرار من العوامل الرئيسية المؤثرة على الشهادات مرتفعة العائد ، حيث قررت البنوك المصدرة استمرار طرحها خلال الفترة المقبلة مع مدد إصدار مختلفة.

وخلال العام 2025 يبحث العديد من المواطنين عن دخل شهرى وتنمية المدخرات من خلال الشهادات البنكية.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.

ويتيح استثمار مبلغ 5000 جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 1500 جنيه فى السنة الأولى و1250 جنيه فى السنة الثانية و1000 جنيه للسنة الثالثة بإجمالى 3750 جنيه خلال 3 سنوات.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.. ويقدم ”الخليج 365” فى نقاط مختصرة أبرز المعلومات عن هذه الشهادات.

- يمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها

- يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدارها

- عند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 60000 جنيه و50000 جنيه فى السنة الثانية و40000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 150 ألف جنيه فى 3 سنوات استثمار

- تعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر ويطرحها البنك الأهلى المصرى.

- شهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.