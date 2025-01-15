شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-1- 2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-1- 2025، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر بختام التعاملات.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر اليورو.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.68 جنيه للشراء.

51.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.85 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

51.85 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

51.85 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

51.85 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

51.91 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

51.87 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.88 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.