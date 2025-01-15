شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء فى مصر.. تحديث جديد للذهب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب آخر هبوط في سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء عقب تغيرات في سعر الذهب العالمي نحو الهبوط، وبلغ إجمالي التراجع في مصر 5 جنيهات.

سعر الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4286 جنيها. عيار 21 يسجل 3750 جنيها. عيار 18 يسجل 3214 جنيها. الجنيه الذهب 30000 جنيه.

وتشير توقعات سعر الذهب في مصر اليوم الي تذبذب حول المستويات المسجلة حاليا، مع ترقب لنتائج تحركات سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى عند 2669 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2689 دولار للأونصة.



