شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية للاطمئنان على الحالة الصحية للعاملين بمواقع مدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه تم تنظيم قافلة طبية شاملة تهدف إلى الاطمئنان على الحالة الصحية للعاملين بالمواقع المختلفة داخل المدينة، وذلك بالتعاون مع شركة حسن علام للمقاولات ومستشفى العلمين التخصصي.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم، إلى أن هذه القافلة تأتي في إطار الاهتمام بالرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للعاملين في المشروعات القومية، والجهود المستمرة لدعم العاملين في المدينة الجديدة، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.

وأشار الدكتور إبراهيم حرب، مدير مستشفى العلمين التخصصي، إلى أن القافلة اشتملت على خدمات طبية متنوعة، حيث تم إجراء فحوصات طبية شاملة للعاملين، وتوفير الاستشارات الطبية اللازمة، إلى جانب تقديم التوعية الصحية لضمان سلامة العاملين واستمرارية الإنتاجية داخل مواقع العمل.

وأوضح أن المستشفى على استعداد دائم لدعم جميع المبادرات الصحية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للعاملين والمقيمين بالمدينة.

وتُعَدُّ هذه القافلة خطوة مهمة ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى إلى تعزيز الجهود التنموية في مدينة العلمين الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

أُقيمت القافلة تحت إدارة الدكتور إبراهيم حرب، مدير مستشفى العلمين التخصصي، والدكتورة هبة قويدر، نائب مدير المستشفى، والسيد/محمد سمير، مدير إدارة العلاقات العامة، والمهندس محمود الأمير، المشرف العام على مشروع الأبراج الشاطئية.