شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يفتح ملف "الخدمات الطبية" والاستعانة بكوادر طبية لتقديم خدمة تليق بالعاملين والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء يتابع بنفسه شكاوى العاملين بالقطاع من تدنى مستوى الخدمات الطبية التى تقدم لهم ولأسرهم من قبل شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، كاشفا أن الوزير طلب كل الملفات الخاصة بالشركة لمراجعتها بنفسه.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزير يعد حاليا خطة متكاملة لتطوير المنظومة الطبية بالقطاع والتى تضمن تقديم خدمات متميزة تليق بالعاملين وأسرهم، لافتا إلى أن الخطة تستهدف الاستعانة بكوادر طبية على مستوى سواء من خارج شركة الخدمات الطبية أو من داخلها لتولى مهمة تطوير المنظومة.

وقال المصدر، أن الدكتور محمود عصمت حريص على أن يحصل جميع العاملين بالقطاع على خدمة طبية على أعلى مستوى وبتكلفة جيدة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن قرارات جديدة من شأنها تلبية احتياجات العاملين والحصول على خدمة طبية مرضية لهم.

وتابع المصدر، أن العديد من العاملين تقدموا بالعديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية بسبب تدنى مستوى الخدمة الطبية، علاوة على المطالبة بتوضيح الموقف الخاص بالكارت الذكى الذى أعلنت عنه شركة الخدمات الطبية منذ اكثر من 3 سنوات والذى يستهدف أن تكون جميع بيانات المريض على الكارت، ويتم إجراء التحويلات الكترونيًا، بتكلفة بلغت ما يقرب من 45 مليون جنيه وحتى الآن لم يطبق بشكل كامل.

وأكد المصدر أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بصدد الاعلان عن حركة تغيرات موسعة بقطاع الكهرباء بالكامل سيكون الهدف منها هو رفع مستوى الأداء بجميع قطاعات الوزارة و فى مقدمتها الخدمات الطبية التى وضعها الوزير على رأس أولوياته.