الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 15-1-2025 فى البنوك

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الأربعاء، 15 يناير 2025 10:42 ص

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 15-1-2025، بالبنوك المصرية، وسط تراجع مابين قرشين إلي 3 قروش وفق تحديثات البنوك في بداية التعاملات اليوم مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.6 جنيه للشراء، و163.8 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 15-1-2025 مقابل الجنيه في بداية  التعاملات، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.5 جنيه للشراء.

163.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.7  جنيه للشراء.

163.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.7 جنيه للشراء.

163.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.3 جنيه للشراء.

163.8  جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.1 جنيه للشراء.

163.7 جنيه للبيع.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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