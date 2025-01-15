شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن»: اكتشاف ترسبات للذهب والنحاس في عدة مواقع والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تشير النتائج التحليلية الصادرة حتى الآن إلى تقاطعات واسعة النطاق لترسبات الذهب في وادي الجو وترسبات الذهب والنحاس في جبل شيبان على أعماق قريبة تتراوح بين 20 مترًا و200 متر في الموقعيْن، مع امتداد التمعدن إلى أعماق أكبر وفي جميع الاتجاهات.

وبحسب الشركة، لا يزال مشروع الاستكشاف في مراحله المبكرة، ولا تزال شركة معادن في صدد تطوير وتعميق فهمها للمنطقة التي تجري فيها أنشطة التعدين، إذ لا تمتلك الشركة بعد المعلومات الكافية لتقدير حجم ونوعية التمعدن أو الموارد المعدنية. ولذلك، يجري العمل حاليًا على تقييم وتفسير البيانات المتوفرة حتى الآن للاسترشاد بها في أنشطة الحفر التي ستنفذ في عام 2025.

ونوهت بعدم حصر الأثر المالي لهذا الاكتشاف حتى حينه مشددة على التزامها لمساهميها بالإعلان عن أي احداث أو تطورات جوهرية حين توفرها. اكتشاف ذهب وأعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اكتشاف نتائج جديدة لبرامج الحفر في منجم منصورة ومسرة، إذ أظهرت تواجد قوي لمعدن الذهب تحت منطقة الحفر الحالية، وامتداد عالي الجودة في العمق، ما يُسلّط الضوء على الفرص المستقبلية للتعدين في المنجم.

وتُظهر النتائج الأخيرة تقاطعات مهمة لتكوينات معدنية عالية الجودة خارج النطاقات المعدنية التي تم نمذجتها سابقًا، وذلك على أعماق تصل إلى 220 مترًا أسفل أعمق نقطة في منجم الحفر المفتوح الحالي.

وبحسب الشركة مشروع الاستكشاف لا يزال في مراحله المبكرة، ولا تزال شركة معادن في صدد تطوير وتعميق فهمها للمنطقة التي تجري فيها أنشطة التعدين، إذ لا تمتلك الشركة بعد المعلومات الكافية لتقدير حجم ونوعية التمعدن أو الموارد المعدنية. ولذلك، يجري العمل حاليًا على تقييم وتفسير البيانات المتوفرة حتى الآن للاسترشاد بها في أنشطة الحفر التي ستنفذ في عام 2025.

وأشارت إلى عدم حصر الأثر المالي لهذا الاكتشاف حتى حينه وتؤكد الشركة التزامها لمساهميها بالإعلان عن أي أحداث أو تطورات جوهرية حين توفرها. الدمام - شريف احمد - اكتشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تقاطعات متعددة للذهب ونحاس بدرجات قابلة للاستخراج في مناطق الاستكشاف المشمولة في تراخيص الاستكشاف بمنطقة شيبان.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تشير النتائج التحليلية الصادرة حتى الآن إلى تقاطعات واسعة النطاق لترسبات الذهب في وادي الجو وترسبات الذهب والنحاس في جبل شيبان على أعماق قريبة تتراوح بين 20 مترًا و200 متر في الموقعيْن، مع امتداد التمعدن إلى أعماق أكبر وفي جميع الاتجاهات.وبحسب الشركة، لا يزال مشروع الاستكشاف في مراحله المبكرة، ولا تزال شركة معادن في صدد تطوير وتعميق فهمها للمنطقة التي تجري فيها أنشطة التعدين، إذ لا تمتلك الشركة بعد المعلومات الكافية لتقدير حجم ونوعية التمعدن أو الموارد المعدنية. ولذلك، يجري العمل حاليًا على تقييم وتفسير البيانات المتوفرة حتى الآن للاسترشاد بها في أنشطة الحفر التي ستنفذ في عام 2025.ونوهت بعدم حصر الأثر المالي لهذا الاكتشاف حتى حينه مشددة على التزامها لمساهميها بالإعلان عن أي احداث أو تطورات جوهرية حين توفرها.وأعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اكتشاف نتائج جديدة لبرامج الحفر في منجم منصورة ومسرة، إذ أظهرت تواجد قوي لمعدن الذهب تحت منطقة الحفر الحالية، وامتداد عالي الجودة في العمق، ما يُسلّط الضوء على الفرص المستقبلية للتعدين في المنجم.وتُظهر النتائج الأخيرة تقاطعات مهمة لتكوينات معدنية عالية الجودة خارج النطاقات المعدنية التي تم نمذجتها سابقًا، وذلك على أعماق تصل إلى 220 مترًا أسفل أعمق نقطة في منجم الحفر المفتوح الحالي.وبحسب الشركة مشروع الاستكشاف لا يزال في مراحله المبكرة، ولا تزال شركة معادن في صدد تطوير وتعميق فهمها للمنطقة التي تجري فيها أنشطة التعدين، إذ لا تمتلك الشركة بعد المعلومات الكافية لتقدير حجم ونوعية التمعدن أو الموارد المعدنية. ولذلك، يجري العمل حاليًا على تقييم وتفسير البيانات المتوفرة حتى الآن للاسترشاد بها في أنشطة الحفر التي ستنفذ في عام 2025.وأشارت إلى عدم حصر الأثر المالي لهذا الاكتشاف حتى حينه وتؤكد الشركة التزامها لمساهميها بالإعلان عن أي أحداث أو تطورات جوهرية حين توفرها.