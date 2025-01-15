شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدن دمياط وملوى وبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بعددٍ من المدن الجديدة، ومنها (ملوي الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة)، وذلك في إطار مواصلة إزالة الظواهر العشوائية ووقف النمو العمراني العشوائي.

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة بالقطعة رقم (۱۱/۱۱) بالمرحلة الأولى بالحي الساحلي، ومخالفات البناء بقطعة الأرض رقم (۱/ أ) بالمدينة، والمقامة شمال المجاورة ۱۳ - الحى الثالث، وبالقطعة رقم (13/11) بالمرحلة الأولى بالحي الساحلي، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم (۲/أ) نوادي شمال الحى الثاني بمدينة دمياط الجديدة، بدون ترخيص ببعض الحالات وبالمخالفة للتراخيص في حالات أخرى.

كما نصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على قطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل كردون مدينة ملوي الجديدة بمساحة ۱۱,۱۸ فدان، ومساحة ٦٦,٤٩ فدان، ومساحة ١٠,٤٩ فدان، و٢١,٥٧ فدان، ومساحة ۸۹,۱۰ فدان، ومساحة 6.06 فدان، وذلك بدون سند قانوني. كما نصت القرارات على إزالة التعديات الواقعة على قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، وعددها (۱۷) حالة.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة المدن الصادر بها قرارات الإزالة تنفيذ ما ورد بالقرارات بمعاونة شرطة التعمير.