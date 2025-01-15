شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يجري حركة تنقلات محدودة بين رؤساء ونواب أجهزة المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تكليفات بأجهزة المدن الجديدة.

ونص قرار وزير الإسكان، على أن يتولى المهندس محمد السيد عبدالمقصود موسى، الإشراف على جهازى تنمية مدينتى (العبور – بدر)، ويكون مقر عمله جهاز مدينة بدر، والمهندس بسام محمد الشيخ عبدالوهاب، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس أحمد محمد نمور إسماعيل، العمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.

كما نص القرار على أن يتولى المهندس أحمد محمد عبدالوهاب مكي، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس حسام حسني محمد أبوالعلا، العمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومحمد عمرو بن العاص حسن، العمل نائبا لرئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة.