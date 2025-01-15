شكرا لقرائتكم خبر عن سجل 50.40 جنيه.. كم سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 15-1-2025 مقابل الجنيه المصرى، في أكبر البنوك المصرية، ومن بينهم بنكي الاهلى ومصر.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر سجل 50.40 جنيه للشراء و50.50 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.40 جنيه 50.40 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع

