شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفراخ البيضاء فى الأسواق اليوم تسجل استقرارا ملحوظاً والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء فى الأسواق بعد حالة من الارتفاع الملحوظ خلال تعاملات الأيام الماضية، وبلغت قيمة الصعود 5 جنيهات تقريباً.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل حوالى 84 إلى 86 جنيها ويصل السعر النهائى إلى المستهلكين بين 95 جنيها إلى 99 جنيهاً.

وبلغ سعر كرتونة البيض فى المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض وقد يصل إلى 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي مستويات 135 جنيها، فى المزرعة.

ويصل السعر النهائى للمستهلكين لكرتونة البيض عقب إضافة تكاليف الشحن ومكاسب التجار بحوالى 180 إلى 190 جنيها.

كما استقرت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلكين فى الأسواق وكذلك تسليم أرض المزرعة تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم.

في المقابل شهدت بورصة الدواجن ارتفاعاً فى سعر الكتكوت الابيض حوالى 43 جنيها، كما ارتفع سعر الكتكوت الساسو إلى 17 جنيها.