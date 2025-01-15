شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم عالمياً ومحليا.. عيار 21 بـ3755 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تحرك سعر الذهب العالمي خلال الساعات القليلة الماضية بين مستويات 2660 إلى 2670 دولاراً مما انعكس على سعر الذهب اليوم فى مصر.



وننشر سعر الذهب اليوم فى مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، وذلك وسط توقعات بتغيرات كبيرة فى تعاملات اليوم مع تطور سوق الذهب العالمى.

أسعار الذهب اليوم



عيار 24 يسجل 4291 جنيها.

عيار 21 يسجل 3755 جنيها.

عيار 18 يسجل 3219 جنيها.

الجنيه الذهب 30040 جنيها.

التضخم الأمريكى

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة بأقل من المتوقع فى ديسمبر، وهى علامة إيجابية للاقتصاد وسط مخاوف السوق الأخيرة من أن التضخم لا ينخفض بالسرعة المأمول بها إلى هدف بنك الاحتياطى الفيدرالى البالغ 2%.

أظهر تقرير يوم الثلاثاء الصادر عن مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) - الذي يتتبع التغيرات السعرية التى تشهدها الشركات - ارتفع بنسبة 3.3% عن العام السابق، ارتفاعًا من 3% التي شهدها نوفمبر ولكن أقل من الزيادة البالغة 3.5% التي توقعها خبراء الاقتصاد. وعلى أساس شهرى، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2%، أقل من الزيادة البالغة 0.4% التي توقعها خبراء الاقتصاد.