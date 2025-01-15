شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر سعر صرف الدولار على سعر الذهب فى مصر؟.. افهم السوق ماشى إزاى والان مع تفاصيل الخبر

يحاول سعر الذهب في مصر الارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء ، بعد تذبذب واضح خلال الساعات الماضية في ظل تتبعه لحركة سعر الذهب العالمي، ولكن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الذهب يقلل من فرص مكاسب الذهب في مصر، وهنا نطرح تساؤلا ما هي العلاقة بين سعر الدولار والذهب في مصر .

أما عن حركة الدولار فهناك علاقة طردية بين الذهب في مصر والدولار في مصر بعكس ما يحدث في بورصة الذهب العالمية فإن العلاقة بين الذهب والدولار علاقة عكسية.

لذلك يتراجع الذهب في مصر بقوة مع حدوث هبوط في سعر الدولار في البنوك، الأمر الذي يجعل سعر الدولار في مصر أحد أهم عوامل توجيه سوق الذهب وتحديد سعر الذهب بشكل يومي.

يستمر سعر الذهب العالمي في محاولة تجميع الزخم الكافي لاختراق منطقة المستوى 2690 دولار للأونصة التي تحتوي على خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، وفي حال استطاع ذلك يفتح الباب أمام المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

ويستمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التراجع التدريجي في البنوك الرسمية الأمر الذي يقلل من دعم أسعار الذهب في مصر حيث يتم تسعير الذهب باستخدام سعر صرف الدولار.

بالرغم من استقرار حركة سعر الذهب المحلي خلال الفترة الحالية إلا أن الحذر لا يزال متواجد في الأسواق بسبب تضارب التوقعات بشأن مستقبل سعر الصرف في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.