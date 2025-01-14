شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 14-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف يشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الريال القطري جميع البنوك العاملة في السوق المصرية،



وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 14-1-2025، فى البنك المركزى 61.33 جنيه للشراء، و61.54 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل سعر 61.26 جنيه للشراء، 61.86 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترلينى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

61.33 جنيه للشراء.

61.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

61.26 جنيه للشراء.

61.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

61.34 جنيه للشراء.

61.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

61.33 جنيه للشراء.

61.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.45 جنيه للشراء.

61.86 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.34 جنيه للشراء.

61.86 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

61.57 جنيه للشراء

61.97 جنيه للبيع



