شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 14-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 14-1-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجع دام 5 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.144 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وبريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفتنس برايم للأندية الصحية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

البورصة تربح 18 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجع دام 5 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.144 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.7 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.27%، والعرب على 7.22%، واستحوذت المؤسسات على 29.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 62.1 مليون جنيه، 139.2 مليون جنيه، 127.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 23.4 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 302.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 28967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 35968 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 12745 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 8011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 11036 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3039 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.2 مليون سهم، 6.25 مليون سهم، 4010 سهم، 8 آلاف سهم، 343 ألف سهم، 5300 سهم، 100 ألف سهم، 25 ألف سهم، 25 ألف سهم، 350 ألف سهم، 7 ملايين سهم، على الترتب.

فيما باع الداخليين بشركات الدولية للأسمدة والكيماويات، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وكونتكت المالية القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 221.8 ألف سهم، 30 ألف سهم، 6 ملايين سهم، 12.5 ألف سهم، 7.3 مليون سهم، 209.8 ألف سهم، 264.9 ألف سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، عن بيع المساهم المتوكل على الله جمعة محمد عدد 19.4 مليون سهم بسعر 0.849 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.49% إلى 4.81%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جلوبال انفستيت لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، عن بيع المساهم يحيي محمد مجدي محمد عدد 105 آلاف سهم بسعر 3.484 جنيه بقيمة إجمالية 365.8 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.01% إلى 4.66%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري، عن بيع المساهم عمر عبد العزيز عطية بركة عدد 1.44 مليون سهم بسعر 1.34 جنيه بقيمة إجمالية 1.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 11% إلى 9%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

مصر للفنادق

أعلنت شركة مصر للفنادق، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة المشروعات السياحية عن إدارة نشاط كازينو الألعاب بفندق سفير دهب، وذلك لرغبة الشركة في إيجاد مصادر متنوعة أخرى من الإيراد، وجذب شرائح أخرى من النزلاء مما يعود على الفندق من زيادة الإشغال والإيرادات الأخرى، وتأجيل قرار اختيار مراقب حسابات لمراجعة ميزانية كل من فندقي النيل ريتز كارلتون وسفير دهب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024.

مصر بني سويف للأسمنت

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، عن التعاقد مع شركة IRSCبالتعاون مع شركتى JINKO وHUAWEI لإنشاء محطة طاقة شمسية بموقع الشركة في محافظة بني سويف بتكلفة 298 مليون جنيه، بهدف الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل التأثيرات البيئية للأنشطة الصناعية للشركة.



