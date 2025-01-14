شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها الموارد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.8%، وصعد قطاعا العقارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.5%، وقفز قطاعا السياحة والترفيه، والتجارة والموزعون بنسبة 1.8%، 1.4%، على الترتيب، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، ونما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، يليه قطاعا الخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، وهبط قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسبة 0.6%، وانخفض قطاع الرعاية الصحية والأدية بنسبة 0.5%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجع دام 5 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.144 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.7 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.27%، والعرب على 7.22%، واستحوذت المؤسسات على 29.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.85%.

ونالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 62.1 مليون جنيه، 139.2 مليون جنيه، 127.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 23.4 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 302.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 28967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 35968 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 12745 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 8011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 11036 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3039 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة.