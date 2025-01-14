خطوة نوعية.. توقيع مذكرات تفاهم مع 6 دول في التعدين والمعادن

شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون في اجتماع وزراء التعدين يشيدون بدور المملكة الرائد والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية