شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم فى التعاملات المسائية تجاوز 30 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الجنيه الذهب فى مصر، تطورات عديدة على مدار تعاملات اليوم ليستقر عند 30040 جنيها بدون مصنعية والتى تصل إلى 400 جنيه.

وننشر سعر الذهب اليوم فى مصر بالتعاملات المسائية الثلاثاء 14 يناير 2025، وذلك بالتزامن مع ترقب فى سوق الذهب العالمى بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، وتحرك سعر الذهب العالمي قرب 2665 دولارا قرب مستويات التعاملات الصباحية وسجل سعر الذهب فى مصر تحرك محدود.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4291 جنيها.

عيار 21 يسجل 3755 جنيها.

عيار 18 يسجل 3219 جنيها.

الجنيه الذهب 30040 جنيها.

التضخم الأمريكي

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة بأقل من المتوقع فى ديسمبر، وهى علامة إيجابية للاقتصاد وسط مخاوف السوق الأخيرة من أن التضخم لا ينخفض بالسرعة المأمول بها إلى هدف بنك الاحتياطى الفيدرالى البالغ 2%.

أظهر تقرير يوم الثلاثاء الصادر عن مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) - الذى يتتبع التغيرات السعرية التى تشهدها الشركات - ارتفع بنسبة 3.3% عن العام السابق، ارتفاعًا من 3% التى شهدها نوفمبر ولكن أقل من الزيادة البالغة 3.5% التى توقعها خبراء الاقتصاد. وعلى أساس شهرى، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2%، أقل من الزيادة البالغة 0.4% التى توقعها خبراء الاقتصاد.