شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 14-1-2025 فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول الثلاثاء، 14 يناير 2025 08:00 م

يقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى: سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.83جنيه للشراء. 13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.92جنيه للشراء. 13.88جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.92جنيه للشراء. 13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.91جنيه للشراء. 13.87جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.80جنيه للشراء. 13.87جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي 12.90جنيه للشراء. 13.87جنيه للبيع.



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