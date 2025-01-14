جولة مفاجئة لوزير الإسكان بمدينة 6 أكتوبر يستهلها بالمرور على المحاور الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - "الشربيني" يوجه بإزالة المخلفات بالطرق والمحاور

ووضع برنامج زمني كامل للانتهاء من تنفيذ الممشى على محور 26 يوليو وتشكيل لجنة للمتابعة الدورية

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بجولة مفاجئة اليوم شملت محور 26 يوليو بالقطاع المواجه لمدينتي الشيخ زايد، و6 أكتوبر، والمحور المركزى، يرافقه مسؤلي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وخلال الجولة، وجه المهندس شريف الشربيني، بإزالة المخلفات بالطرق والمحاور، وأمام المباني المواجهة لمحور ٢٦ يوليو بنطاق مدينة الشيخ زايد و٦ أكتوبر، واستكمال أعمال البردورات والنظافة واخلاء الباعة الجائلين أسفل كوبري جهينة.

كما استمع الوزير لشرح عن الحلول السريعة لمناطق التكدسات في الدورانات بمحور ٢٦ يوليو، وأعمال المسطحات الخضراء، موجها بوضع برنامج زمني كامل للانتهاء من تنفيذ الممشى على محور 26 يوليو وتشكيل لجنة متابعة دورية من قطاع التنمية والإنشاءات لمتابعة تنفيذ التوجيهات، بجانب التنسيق مع الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات في نطاق المحاور مع الجهات لرفع المخلفات.

وَأكد المهندس شريف الشربيني ضرورة الاهتمام بالمحاور والطرق واعمال رفع الكفاءة والتطوير المستمرين بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية المتخصصة والإزالة الفورية للمخلفات وزيادة صناديق القمامة أمام المنشآت المطلة علي الطرق والشوارع الرئيسية وتواجد شركات صيانة للطرق، بشكل دائم.

وأبدي الوزير استياءه من أعمال النظافة والزراعة ببعض الطرق، موجها بالاهتمام بهذه الأعمال بجانب حسن استغلال الأراضي الشاغرة المطلة على المحاور في زيادة الخدمات والفرص الاستثمارية.