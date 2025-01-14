شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد لسعر الذهب اليوم.. تراجع جماعى فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، وسط تذبذب وتغيرات مستمرة في سعر الذهب المحلي والعالمي، وخسر الذهب قرابة 15 جنيهاً الآن بعد ارتفاع 20 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4291 جنيها.

عيار 21 يسجل 3755 جنيها.

عيار 18 يسجل 3219 جنيها.

الجنيه الذهب 30040 جنيها.

الذهب العالمي

ارتفاع سعر الذهب اليوم يأتي بعد انخفاض أمس بنسبة 1% أعاد الذهب إلى المستوى 2656 دولاراً للأونصة، ولكن تظل فرص الصعود هي الأكبر خاصة في حال استطاع السعر تخطي منطقة المستوى 2690 دولار للأونصة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2675 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2664 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2669 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

كما تسببت توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ في وضع الدولار عند أعلى مستوى له في أكثر من عامين هذا الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما زاد من الضغوط على أسعار الذهب.