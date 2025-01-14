الاقتصاد

81.01 دولار.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الثلاثاء، 14 يناير 2025 02:00 م

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بنحو 2%، عند أعلى مستوياتها منذ أربعة أشهر وسط توقعات بأن تدفع العقوبات الأمريكية الكبيرة على قطاع النفط الروسي، كلا من الصين والهند إلى البحث عن موردين آخرين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار لتصل عند التسوية إلى 81.01 دولار أمريكي للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.25 دولار ليبلغ 78.82 دولار للبرميل عند التسوية وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقفزت العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 6 % على مدى الجلسات الثلاث السابقة.

 

 

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محررين الخليج 365

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