شكرا لقرائتكم خبر عن 81.01 دولار.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بنحو 2%، عند أعلى مستوياتها منذ أربعة أشهر وسط توقعات بأن تدفع العقوبات الأمريكية الكبيرة على قطاع النفط الروسي، كلا من الصين والهند إلى البحث عن موردين آخرين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار لتصل عند التسوية إلى 81.01 دولار أمريكي للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.25 دولار ليبلغ 78.82 دولار للبرميل عند التسوية وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقفزت العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 6 % على مدى الجلسات الثلاث السابقة.