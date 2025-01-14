شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى سلطنة عمان 14-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 14-1-2025 حيث سجل عيار 21 مبلغ 29.000ريال، وتشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 33.150 ريال

عيار 22 سجل 30.400 ريال

عيار 21 سجل 29.000 ريال

عيار 18 سجل 24.875 ريال

عيار 14 سجل 19.350 ريال

عيار 12 سجل 16.575 ريال

الاونصة سجلت 1031.175 ريال

الجنيه الذهب سجل 232.075 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2685.30 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.