الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى سلطنة عمان 14-1-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 14 يناير 2025 01:50 م

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 14-1-2025 حيث سجل عيار 21 مبلغ 29.000ريال، وتشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل  33.150 ريال

عيار 22 سجل  30.400 ريال

عيار 21 سجل  29.000 ريال

عيار 18 سجل  24.875 ريال

عيار 14 سجل  19.350 ريال

عيار 12 سجل  16.575 ريال

الاونصة سجلت  1031.175 ريال

الجنيه الذهب سجل  232.075 ريال

الأونصة بالدولار سجلت  2685.30 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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