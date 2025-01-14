شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ لعيار 21 فى سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً خلال تداولات اليوم الثلاثاء بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السياسية، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي ستقدم المزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وتحرك سعر الذهب في مصر 20 جنيها.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4309 جنيها.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها.



ارتفاع سعر الذهب اليوم يأتي بعد انخفاض أمس بنسبة 1% أعاد الذهب إلى المستوى 2656 دولاراً للأونصة، ولكن تظل فرص الصعود هي الأكبر خاصة في حال استطاع السعر تخطي منطقة المستوى 2690 دولار للأونصة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2675 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2664 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2669 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

كما تسببت توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ في وضع الدولار عند أعلى مستوى له في أكثر من عامين هذا الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما زاد من الضغوط على أسعار الذهب.



