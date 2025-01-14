وزير الاستثمار يصدر قرارات بتعيين 4 مساعدين لدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار

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كما أصدر الوزير القرار رقم 321 لسنة 2024 بتعيين المستشار أسر منير السيد محيسن مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمتابعة والشؤون التشريعية القانونية.

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارات وزارية بتعيين 4 مساعدين للوزير، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال والترويج للفرص الاستثمارية ودعم التحول الرقمي.

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مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية