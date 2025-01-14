شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يصدر قرارات بتعيين 4 مساعدين لدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارات وزارية بتعيين 4 مساعدين للوزير، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال والترويج للفرص الاستثمارية ودعم التحول الرقمي.
وأصدر الوزير القرار رقم 343 لسنة 2024 بتعيين غادة محمد نور يوسف مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
وأصدر الوزير القرار رقم 344 لسنة 2024 بتعيين محمد السيد إسماعيل الجوسقي مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
كما أصدر الوزير القرار رقم 321 لسنة 2024 بتعيين المستشار أسر منير السيد محيسن مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمتابعة والشؤون التشريعية القانونية.
وأصدر الوزير القرار رقم 186 لسنة 2024 بتعيين أمجد منير جرجس عازر مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية والتنفيذية.
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