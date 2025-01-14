شكرا لقرائتكم خبر عن مصر لتأمينات الحياة تطلق "معاش بكره الديجيتال" لأول مرة فى الداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة وثيقة "معاش بكره الديجيتال" بالجنية المصري والدولار الأمريكي، الذي يُعد خطوة متقدمة في تقديم حلول مبتكرة للتأمين والمعاش التكميلي.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الشركة بالقرية الذكية بحضور ،نيفين عادل رئيس قطاع التسويق ، ومحمد محمود رئيس قطاع التامين البنكي

ويستهدف المنتج يهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد للتخطيط المالي المسبق، وتوفير دخل ثابت في المستقبل، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتبسيط العملية وزيادة الوصول للعملاء.

في كلمته أشار الدكتور أحمد عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة أن "شركة مصر لتأمينات الحياة هي اكبر شركة تأمينات حياة في مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية والرائدة في تقديم خدمات التأمين، نحن فخورون بتقديم منتج ‘معاش بكره الديجيتال’ كجزء من التزامنا بتقديم حلول تأمينية مبتكرة ومرنة. هذا المنتج يعكس رؤيتنا نحو مستقبل يعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا لتلبية احتياجات عملائنا، وتطبيق خطة الشركة الاستراتيجية نحو التحول الرقمي لتبسيط العملية التأمينية وزيادة الوصول للعملاء سواء داخل مصر او للمصريين المقيمين بالخارج."

وأضاف: "يتم تسويق معاش بكره الديجيتال بالتعاون مع البنك الأهلي المصري. حيث أن التعاون مع البنوك يمكن قطاع التأمين من استخدام أدوات جديدة لتحقيق الشمول المالى وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي".

ومن أهم تفاصيل الوثيقة:

* الوثيقة متاحة للمصريين داخل مصر و بالخارج عبر الموقع الالكتروني للشركة أو تطبيقها على الهاتف الجوال. ويمكن للعميل الاشتراك بالوثيقة بالجنية المصري او الدولار الأمريكي مع التوضيح انه بالدولار الأمريكي يقتصر حاليا علي المصريين المقيميين بالخارج ولكن بالجنية المصري لكل المصريين داخل وخارج مصر.

* الوثيقة تمنح العميل العديد من المزايا معاش دفعة واحدة أو على دفعات لمدة 10 أو 15 سنة .

* يمكن صرف المعاش فى سن الخمسين أو 55 او 60 أو 65 وفقا لرغبة العميل.

* العميل سيحصل على نفس المزايا فى حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلى قبل الوصول إلى سن المعاش.

من جانبه استعرض محمد محمود أهم مميزات "معاش بكره الديجيتال" حيث يمكن للعملاء الاشتراك وإدارة وثائقهم بالكامل عبر منصات رقمية متقدمة " تطبيق شركة مصر لتأمينات الحياة ، الموقع الرسمي لشركة مصر لتأمينات الحياة " مع عدم وجود اجراءات طبية مطلوبة مع اصدار لحظي للوثائق مما يوفر الوقت والجهد.

كما يتيح البرنامج خيارات مرنة للدفع تتناسب مع جميع شرائح العملاء " تصدر الوثائق بقسط وحيد مع إمكانية سداد اقساط اضافية تدفع في اي وقت بغرض زيادة مبلغ المعاش المضمون" من حلال وسائل الدفع الألكترونية المتاحة.