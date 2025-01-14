شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 14-1-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الثلاثاء الموافق 14يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.83جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.92جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.92جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.91جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.80جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.90جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.