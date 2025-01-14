شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى الكويت 14-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الكويت 14-1-2025 حيث سجل عيار 21 مبلغ 23.300 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى الكويت كالتالى:

عيار 24 سجل 26.625 دينار

عيار 22 سجل 24.400 دينار

عيار 21 سجل 23.300 دينار

عيار 18 سجل 19.975 دينار

عيار 14 سجل 15.525 دينار

عيار 12 سجل 13.300 دينار

الاونصة سجل 827.875 دينار

الجنيه الذهب سجل 186.325 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2685.30 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.