الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى الكويت 14-1-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 14 يناير 2025 01:00 م

ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الكويت 14-1-2025  حيث سجل عيار 21 مبلغ 23.300 دينار، ويعد سعر الذهب في الكويت  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى الكويت كالتالى:

عيار 24 سجل  26.625 دينار

عيار 22 سجل  24.400 دينار

عيار 21 سجل  23.300 دينار

عيار 18 سجل  19.975 دينار

عيار 14 سجل  15.525 دينار

عيار 12 سجل  13.300 دينار

الاونصة سجل  827.875 دينار

الجنيه الذهب سجل 186.325 دينار

الأونصة بالدولار سجلت  2685.30 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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