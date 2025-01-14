شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-1-2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-1-2025 هبوطا فى منتصف تعاملات اليوم بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.44 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر سجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.45 جنيه 50.55 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

و سجل سعر الدولار فى البنوك فى منتصف تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.