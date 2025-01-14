شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري و"طلعت مصطفى" يحافظان على صعود المؤشر الرئيسي للبورصة والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ حافظ المؤشر الرئيسي على صعوده مدفوعًا بأسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وحديد عز، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط استمرار ضعف التداولات والتي سجلت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 28642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 35549 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 12605 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 7880 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 10875 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2994 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 10015 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وبريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفتنس برايم للأندية الصحية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.2 مليون سهم، 6.25 مليون سهم، 4010 سهم، 8 آلاف سهم، 343 ألف سهم، 5300 سهم، 100 ألف سهم، 25 ألف سهم، 25 ألف سهم، 350 ألف سهم، 7 ملايين سهم، على الترتب.

فيما باع الداخليين بشركات الدولية للأسمدة والكيماويات، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وكونتكت المالية القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 221.8 ألف سهم، 30 ألف سهم، 6 ملايين سهم، 12.5 ألف سهم، 7.3 مليون سهم، 209.8 ألف سهم، 264.9 ألف سهم، على الترتيب.



في سياق متصل أعلنت شركة مصر للفنادق، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة المشروعات السياحية عن إدارة نشاط كازينو الألعاب بفندق سفير دهب، وذلك لرغبة الشركة في إيجاد مصادر متنوعة أخرى من الإيراد، وجذب شرائح أخرى من النزلاء مما يعود على الفندق من زيادة الإشغال والإيرادات الأخرى، وتأجيل قرار اختيار مراقب حسابات لمراجعة ميزانية كل من فندقي النيل ريتز كارلتون وسفير دهب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، عن التعاقد مع شركة IRSCبالتعاون مع شركتى JINKO وHUAWEI لإنشاء محطة طاقة شمسية بموقع الشركة في محافظة بني سويف بتكلفة 298 مليون جنيه، بهدف الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل التأثيرات البيئية للأنشطة الصناعية للشركة.